Необходими продукти:

домати 500 грама

чушки 4 броя червени печени

лук 1 брой

чесън 2 скилидки

захар 1 чаена лъжица

червен пипер 1 чаена лъжица

босилек 1/2 чаена лъжица

олио 2 супени лъжици

краве масло 2 супени лъжици

брашно 1 супена лъжица

сирене 100 грама

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за доматена супа с печени чушки е подготовката на чушките. Ако използвате предварително изпечени чушки, то имайте предвид, че те не трябва да съдържат оцет. Ако използвате сурови чушки, то ги изпечете и обелете. Почистете и нарежете на ситно лука и чесъна, нарежете и доматите.

В олиото запържете чесъна и лука за минута-две до омекване. Към сместа добавете и нарязаните домати, а след като отново заври добавете почистените и нарязани на парчета печени чушки, захарта, босилека, червения пипер, 1 чаена лъжица сол и около 1 литър вода. Варите доматената супа за около 10-15 минути, след което пасирате с помощта на пасатор, блендер или кухненски робот.

В тиган сгорещете кравето масло, а след това това запържете за кратко брашното. Добавете към запърженето брашно 1-2 черпака от супата, разбъркайте добре и върнете обратно в супата. След това върнете сместа обратно в супата, върнете тенджерата на котлона, за да заври отново за минутка-две. Преди сервиране поръсете доматената супа с печени чушки с натрошено сирене.





