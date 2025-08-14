Необходими продукти:
- домати 500 грама
- чушки 4 броя червени печени
- лук 1 брой
- чесън 2 скилидки
- захар 1 чаена лъжица
- червен пипер 1 чаена лъжица
- босилек 1/2 чаена лъжица
- олио 2 супени лъжици
- краве масло 2 супени лъжици
- брашно 1 супена лъжица
- сирене 100 грама
Начин на приготвяне:
Първата стъпка от рецептата за доматена супа с печени чушки е подготовката на чушките. Ако използвате предварително изпечени чушки, то имайте предвид, че те не трябва да съдържат оцет. Ако използвате сурови чушки, то ги изпечете и обелете. Почистете и нарежете на ситно лука и чесъна, нарежете и доматите.
В олиото запържете чесъна и лука за минута-две до омекване. Към сместа добавете и нарязаните домати, а след като отново заври добавете почистените и нарязани на парчета печени чушки, захарта, босилека, червения пипер, 1 чаена лъжица сол и около 1 литър вода. Варите доматената супа за около 10-15 минути, след което пасирате с помощта на пасатор, блендер или кухненски робот.
В тиган сгорещете кравето масло, а след това това запържете за кратко брашното. Добавете към запърженето брашно 1-2 черпака от супата, разбъркайте добре и върнете обратно в супата. След това върнете сместа обратно в супата, върнете тенджерата на котлона, за да заври отново за минутка-две. Преди сервиране поръсете доматената супа с печени чушки с натрошено сирене.