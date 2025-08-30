Доматите – вкусни и с много ползи за здравето ни

Доматите, освен че са вкусни, те също имат множество полезни свойства за здравето.
Ето някои от тях:
Богати на антиоксиданти
Доматите са източник на витамин С и лицопен, които са мощни антиоксиданти, които помагат да се предпази тялото от свободните радикали и да се намали риска от различни заболявания.
Подпомагат здравето на сърцето
Доматите съдържат калий, който помага за контролиране на кръвното налягане и намалява риска от сърдечни заболявания.
Подобряват зрението
Доматите са богати на витамин А, който е важен за здравето на очите и може да помогне за предотвратяване на различни очни проблеми.
Подпомагат доброто функциониране на черния дроб
Доматите съдържат фибри, които помагат за подобряване на храносмилането и подпомагат доброто функциониране на черния дроб.
Така че следващия път, когато си приготвяш салата или сос от домати, помисли за всички полезни ползи за здравето, които получаваш.