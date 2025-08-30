Топ теми

Доматите – вкусни и с много ползи за здравето ни

Дата:
от: Здраве
Коментирай
( 349 )

Доматите, освен че са вкусни, те също имат множество полезни свойства за здравето.

Ето някои от тях:

Богати на антиоксиданти

Доматите са източник на витамин С и лицопен, които са мощни антиоксиданти, които помагат да се предпази тялото от свободните радикали и да се намали риска от различни заболявания.

Подпомагат здравето на сърцето

Доматите съдържат калий, който помага за контролиране на кръвното налягане и намалява риска от сърдечни заболявания.

Подобряват зрението

Доматите са богати на витамин А, който е важен за здравето на очите и може да помогне за предотвратяване на различни очни проблеми.

Подпомагат доброто функциониране на черния дроб

Доматите съдържат фибри, които помагат за подобряване на храносмилането и подпомагат доброто функциониране на черния дроб.

Така че следващия път, когато си приготвяш салата или сос от домати, помисли за всички полезни ползи за здравето, които получаваш.



Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *