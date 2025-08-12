Доматите, местно производство, от 1 до 3 лв. на пазара в Сандански, кривите краставици – по левче, прасковите – 3 лв.

В пазарния ден вчера санданчани купуваха в по-големи количества зеленчуци, за да правят зимнина. Гинка Фетьова от с. Левуново, която от години продава на една и съща сергия, сподели, че и двамата й синове отглеждат зеленчуци.

„Продаваме от години на пазара в Сандански. Днес продавам домати и пипер за зимнина. Хората купуват по 15-20 килограма за консервиране. Продаваме и чесън, наше производство. По-малките везеници са по 6 лв., а по-големите – 8 лв”.

На кооперативния пазар в Сандански можеха да се намерят домати от 1.00 до 3.00 лв. за кг в зависимост от това дали е внос или родно производство. Същото е и със зелените и червените пиперки. По-дребните чушки се продаваха на 1.00 лв., средните – по 1.80 лв., а най-едрите – по 3.50 лв. за кг. Почти на всяка сергия имаше домати и чушки. Хората, които пазаруваха в по-големи количества, казваха, че ще правят зимнина, а други избираха средния пипер за готвене.

От няколко дни се продават и смокини. Тази година цената е 4.00 лв. за килограм, която по думите на Величка Младенова не е висока. „И миналата година цената бе 4.00 лв. Купих си 5 кг, ще направя няколко буркана сладко, другите с дядото ще ги консумираме пресни. У дома винаги си приготвяме сладко от смокини”, сподели Величка.

На една сергия бяха наредени няколко касетки с ягоди. На опашка се редяха хората, за да си купят за сладко или компот. „Това не е ранната ягода, а е от късния сорт. Тя е по-сладка и ароматна от рания сорт”, сподели Стефка Николова, която за поредна година си купувала от тази сергия и е много доволна.

Търсена бе и сладката царевица. Един кочан царевица се продаваше по 1.20 лв. Търсеха се и краставици, и тиквички. Цената им бе по-поносима в сравнение с преди месец, когато бе 4.00 лв. на килограм. Сега кривите краставици се продаваха по 1.00 лв. за кг, както и тиквичките.

Цената на картофите също бе паднала, вчера се продаваха на 0.80 лв. за килограм, но търсенето бе по-слабо. Предлагаха се и праскови на сравнително добра цена – 3.00 лв. за кг, както и кайсии. Допреди седмица цената на килограм праскови бе 5.50 лв.

„Купуват ги за сладко и за компот – сподели Филка Николова. – За да привлечем клиентите, на такива, които купуват над 5 килограма, ги даваме на по-ниска цена”.

Сравнително е паднала цената на пъпеша и динята. Преди седмица се търгуваха на цена от 2.00 лв. на кг, сега на сергиите можеха да се намерят от 1.20 лв. до 1.50 лв. При ябълките, мандарините, портокалите, лимоните цената бе по-ниска спрямо тази от месец юли.

В пазарния ден няколко бяха сергиите, на които се продаваше прясно краве, козе и овче мляко, както и яйца от домашни кокошки, на цени, по-ниски в сравнение с тези в търговските вериги.

Лидия Манева





