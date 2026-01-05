Домашен спрей против мухъл

Забравете за скъпите и агресивни препарати, които тровят въздуха у дома. Предлагаме ви изпитана, натурална рецепта, която ще ви помогне да преборите мухъла бързо, лесно и безопасно. Тази рецепта за домашен спрей, чиято основна съставка – оцетът, е достъпна във всеки дом, е изключително ефективна срещу гъбичките, причиняващи мухъл.



Оцетът е естествен дезинфектант и благодарение на киселинността си той унищожава над 80% от видовете мухъл. За разлика от белината той прониква в порести повърхности и убива корена на гъбичките.

Необходими продукти: 1 чаша дестилиран бял оцет (около 240 мл), 10-15 капки етерично масло по избор (масло от чаено дърво, лавандула или мента са силни антисептици и маскират миризмата на оцет), пулверизатор (празна бутилка със спрей накрайник)

Начин на приготвяне: Изсипете белия оцет в бутилката с пулверизатор и прибавете етеричното масло. Затворете добре бутилката и разклатете, за да се смесят съставките.

Как да го ползвате? Първо забършете видимия мухъл с кърпа за еднократна употреба, за да премахнете повърхностния слой. Напръскайте засегнатата област обилно с домашния спрей. Оставете го да престои и да подейства в продължение на поне един час (идеално 2-3 часа). След тава изтъркайте напръсканите повърхности с четка или гъба и забършете с чиста влажна кърпа.Ретро.бг