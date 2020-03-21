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Домашен чеснов сос

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от: Готви със Струма
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Необходими продукти

  • 150 гр кисело мляко
  • 150 гр майонеза
  • Няколко скилидки чесън
  • Сол на вкус

Начин на приготвяне:

  1. В подходяща дълбока чиния сложете майонезата.
  2. Добавете върху майонезата и киселото мляко. Отделете време, и разбъркайте майонезата и киселото мляко много добре.
  3. С преса за чесън, смачкайте чесъна и го добавете към млякото и майонезата. Ако нямате преса за чесън, просто нарежете на дребно чесъна с нож и го добавете.
  4. След като сте добавили и чесъна, сложете сол на вкус и разбъркайте добре.
  5. С това чесновия сос е вече готов! Сосът обаче все още не е готов за консумация, защото трябва да престои няколко часа в хладилник, за да може чесъна да пусне аромата си и да овкуси соса.
  6. Най-добър ефект се постига, ако направите соса вечерта и го оставите в хладилник и консумирате на следващия ден.

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