Домашен чеснов сос

Необходими продукти
- 150 гр кисело мляко
- 150 гр майонеза
- Няколко скилидки чесън
- Сол на вкус
Начин на приготвяне:
- В подходяща дълбока чиния сложете майонезата.
- Добавете върху майонезата и киселото мляко. Отделете време, и разбъркайте майонезата и киселото мляко много добре.
- С преса за чесън, смачкайте чесъна и го добавете към млякото и майонезата. Ако нямате преса за чесън, просто нарежете на дребно чесъна с нож и го добавете.
- След като сте добавили и чесъна, сложете сол на вкус и разбъркайте добре.
- С това чесновия сос е вече готов! Сосът обаче все още не е готов за консумация, защото трябва да престои няколко часа в хладилник, за да може чесъна да пусне аромата си и да овкуси соса.
- Най-добър ефект се постига, ако направите соса вечерта и го оставите в хладилник и консумирате на следващия ден.
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