Домашната ракия и вино – под ударите на нови правила?

Законови промени, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат нови правила за производството на домашна ракия и вино. Законопроектът сочи, че нищо, което не е собствено производство, не може да се направи на ракия. За домашно производство се разрешава да се вари вино или ракия само ако един човек произвежда и суровината. Промените влизат в Народното събрание за обсъждане.

„Това ще убие хиляди производители на грозде. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди”, заяви пред Нова представителят на Национално сдружение „Българска домашна ракия” Петко Събев.





