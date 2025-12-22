Домашно насилие в Перник: Син наби баща си, момиче подаде сигнал за побой над майка му

Случаи на домашно насилие разследват полицейски служители. На 21 декември около 18:20 ч. е подаден сигнал в Първо РУ за домашно насилие в гр. Перник. Органите на реда установили, че 45-годишен мъж нанесъл побой на 75-годишния си баща, с което му причинил лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Синът е задържан за срок до 24 ч. с полицейска мярка.

Отново на 21 декември около 22 ч. е подаден сигнал в РУ – Радомир от 14-годишно момиче за упражнено домашно насилие над майка ѝ от 45-годишен мъж, с когото живеела на семейни начала. На жената били нанесени удари с юмруци в областта на лицето, а мъжът се самонаранил от счупена чиния в областта на пръстите. На двамата е оказана медицинска помощ и впоследствие 45-годишният бил задържан за срок до 24 ч. с полицейска заповед.

Образувани са бързи производства по чл. 131, ал. 1, т. 5а от Наказателния кодекс и работата продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА