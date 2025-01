Доналд Тръмп встъпва в длъжност като 47-мия президент на САЩ (НА ЖИВО)

Доналд Тръмп встъпва в длъжност като 47-мия президент на САЩ. Подобно на инаугурацията на Роналд Рейгън през 1985 г., той полага клетва на закрито поради минусовите температури в американската столица Вашингтон, където се намира Капитолия.

15:50 ч. – Тръмп и новоизбраният вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс пристигнаха в епископалната църква „Сейнт Джон“, където ще присъстват на тържествена служба. Тръмп е придружен от съпругата си Мелания, както и от повечето си деца и внуци. Храмът е известен и като „Църквата на президентите“. На църковните банки са забелязани Тим Кук, Марк Зукърбърг и Джеф Безос.

16:17 ч. – Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис и съпругът ѝ Дъглас Емхоф пристигнаха в Белия дом, където бяха посрещнати от президента Джо Байдън и първата дама Джил Байдън.

16:30 ч. – Край на службата в „Сейнт Джон“.

16:34 ч. – Харис и Емхоф посрещнаха Джей Ди Ванс и съпругата му Уша в Белия дом.

16:46 ч. – Иванка Тръмп, дъщеря на новоизбрания президент, влезе в Капитолия, където Тръмп ще положи клетва. Гостите на церемонията пристигат в сградата на Конгреса.

16:55 ч. – Тръмп и Мелания пристигнаха в Белия дом, където бяха посрещнати от Джо и Джил Байдън. Те ще се срещнат на чаша чай – традиция за „Добре дошъл“ на новия президент. След това те ще се отправят към Капитолия.

17:10 ч. – Членовете на кабинета „Тръмп“ пристигнаха в ротондата на Капитолия. Забелязани са аржентинският президент Хавиер Милей, бъдещата директорка на националното разузнаване на САЩ Тулси Габард, милиардeрът Илон Мъск и бившият кандидат за президент Вивек Рамасвани. Бил и Хилари Клинтън влизат в сградата на Конгреса.

Самата церемония ще бъде пунктуирана от няколко музикални изпълнения и изказвания, сред които музикална увертюра в изпълнение на смесения хор „Линкълн“ на Университета в Небраска; „The President’s Own“ в изпълнение на духовия оркестър на морската пехота на САЩ; изказвания на кардинал Тимъти Долан, архиепископ на Ню Йорк, на преподобния Франклин Греъм от организацията „Самарянската кесия“ и на Евангелистката асоциация на Били Греъм; „Oh, America“ в изпълнение на оперния певец Кристофър Макио.

След това клетва като вицепрезидент на САЩ ще положи Джей Ди Ванс, като той ще се закълне пред съдията от Върховния съд Брет Кавано. Ще последва „America the Beautiful“ в изпълнение на Кари Ъндърууд, хора на Въоръжените сили на САЩ и вокалната група на Военноморската академия на САЩ. След което клетва като президент на САЩ ще положи Доналд Тръмп, като той ще се закълне пред председателя на Върховния съд на САЩ Джон Робъртс. Накрая ще отекне „The Battle Hymn of the Republic“ в изпълнение на вокалната група на Военноморската академия на САЩ,

После ще дойде ред за встъпителното слово на Тръмп като 47-и президент на САЩ. То ще бъде последвано от благословия от ректора на университета Йешива – равин д-р Ари Берман, както и от имам Хушам ал Хусайни от ислямския център „Кербала“, от старши пастор Лоренцо Сюъл от 180-та църква в Детройт и от преподобния Франк Ман от римокатолическата епархия на Бруклин. После идва ред на „The Star-Spangled Banner“ в изпълнение на Кристофър Макио, любимият тенор на Тръмп.

Програмата след същинската част е както следва:

💡Официално изпращане на досегашния президент Байдън и вицепрезидентката му Камала Харис, които напускат Капитолия.

💡Церемония в стаята за подпис, по време на която Тръмп ще подпише назначения, меморандуми и укази.

💡Встъпителен обяд, организиран от Обединения комитет на Конгреса за церемониите по встъпване в длъжност.

💡Тържествена проверка на войските, проведена от президента и вицепрезидента.

💡Президентски парад в спортната зала „Кепитъл уан“ във Вашингтон, който ще включва слово на Тръмп и изпълнения на духови оркестри.

💡Церемония по приемане на Овалния кабинет в Белия дом.

💡Три встъпителни бала: на главнокомандващия, на свободата и „звезден“. Очаква се Тръмп да изнесе по една реч след всеки един от тях.

💡Национален молебен във вторник сутринта, който ще се проведе във Вашингтонската катедрала.

Поканите за българи бяха оскъдни, като само осем наши сънародници са потвърдили присъствието си: доц. Георги Николов, гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, д-р Боян Сеченски, Валентин Милушев, Венелин Димитров, Надя Маринова, Пийт Кристофърсън, проф. д-р Гергана Йорданова. Сред поканените бяха и президентът Румен Радев и лидерът на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, които няма да могат да присъстват.

По-рано този месец Тръмп беше осъден по делото за даване на пари срещу мълчание, но съдията отказа да му наложи наказание. Казусът започна през март 2023 г., когато новоизбраният президент беше обвинен във фалшифициране на бизнес документи, за да прикрие предполагаема афера с порнозвезда.

Часове преди началото на мандата си Тръмп обяви новата си високо спекулативна криптовалута. Финансовият инструмент $TRUMP бързо повиши курса си със 73%, но много от ранните инвеститори не можаха да изтеглят печалбите си поради липса на ликвидност. Малко по-късно беше обявена и $MELANIA, която предизвика срив в цената на $TRUMP.

Социалната мрежа TikTok преустанови дейността си на територията на САЩ, но малко по-късно обяви, че е „в процес на възстановяване на услугата“. Съобщението дойде, след като Тръмп обеща, че след като положи клетва ще издаде указ, с който да възстанови достъпа до TikTok в страната. Той обаче иска популярната платформа да бъде поне наполовина собственост на американски инвеститори, предаде Ройтерс.

По време на предизборната си кампания Доналд Тръмп обеща редица светкавични укази, с които да тушира политиката на досегашния президент Джо Байдън. На 19 януари, пред хиляди свои привърженици на митинг във Вашингтон, той заяви: „Когато слънцето залезе отново утре вечер, инвазията към нашата страна ще спре“. Бъдещият президент повтори, че ще извърши „най-голямата депортация в американската история“, която ще доведе до извеждането от САЩ на „милиони имигранти“.

Нелегалната имиграция не е единственият приоритет на Тръмп. Той се зарече да „премахне радикалните идеологии от нашата (американската) армия“ и каза, че ще нареди на военните да изградят противоракетен щит над САЩ. Той също така посочи, че ще отмени „прекомерното засекретяване“ на правителствени документи, което изглежда е препратка към федералното му обвинение за задържане на секретни документи след напускането на поста.

Общо седем, предизборните му обещания включват още: подобрена икономика, по-малко климатични регулации, край на войната в Украйна, отмяна на плановете за федерална забрана на абортите и помилване на някои от участниците в щурма на Капитолия.

