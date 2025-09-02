Дорадо и лефер на Ставрос, Неа Врасна и Аспровалта привличат български рибари, трофейните хищници по-активни по тъмно

Активизираха се хищните риби по Беломорието в Гърция. Риби като дорадо, лефер и дори лаврак се ловят успешно по бреговете на курортите в Северна Гърция. Затова и мнозина българи предпочитат да организират своите морски почивки, съчетани с риболов, в края на август и през септември.

Голяма част от нашенците избират курортите Ставрос, Неа Врасна и Аспровалта, които са разположени един до друг в самото начало на Халкидическия полуостров, на ръкава Атон. Мястото се намира в така наречения Орфански залив, в който се влива река Струма. В този участък есенно време прииждат големи пасажи риба, които се хранят усилено преди зимния сезон, съобщи bgdnes.

Много риболовци замятат въдици на пристанището в Ставрос /сн. 2, 3, 4, / сн.3 сн.4 Рибарка опитва късмета си на брега на езерото Волви

Дорадото има славата на една от най-бързите риби в Бяло море. Атакува плячката си със светкавична скорост. Лови се на примамка с жив зарган, като се използва монтаж на тапа. Най-често обаче хищните риби се търсят на спининг с изкуствени примамки. Резултатите са най-добри, когато се стъмни, та чак до сутринта, важното е да се напипа успешното място.

Най-много хора се струпват на бетоненото пристанище на Ставрос. Денем въдичарите опитват на плувка или дъно за риби като ципура, спарос и сафрид. В жегата удар на едър хищник е малко вероятен. Леферите обаче направо полудяват вечер. В района има и доста октоподи, които също са обект на лов. За тях се замята със специален силиконов рак, който те атакуват и обгръщат с пипалата си.

През Средновековието градчето Ставрос е било малко рибарско селище. Днес е преди всичко все по-популярна туристическа дестинация не само за гърци, но и за българи, сърби и румънци. Именно там е сниман емблематичният филм „Зорба Гъркът“ с участието на Антъни Куин.

Ако сте почитател повече на сладководния риболов, отколкото на морския, в близост до курортите Ставрос и Аспровалта се намира езерото Волви. То е второто по големина в цяла Гърция. Повърхността му обхваща цели 68 квадратни километра, а максималната му дълбочина достига 22 метра. Във водите на езерото плуват доста видове риба, а влажната зона е защитена от Рамсарския договор. Риболовът е разрешен за любители, без да се изисква билет, но бивакуването и пренощуването по бреговете са забранени.

На спининг се мамят страхотни щуки, опитайте с голяма въртяща блесна. Костурите също са активни на силиконови примамки. На плувка пък може да се изкефите с динамичен риболов на каракуди и бабушки. Най-добре е да използвате за стръв сладка царевица или варено жито. Едър торен червей ще отсее дребосъка и ще може да разчитате на по-едри екземпляри. Във водоема има и доста шаран, но той ще навести кукичката само на късметлиите.





