 Досадни двойките, които всички познаваме

Радваме се, разбира се, когато приятелите ни си намерят половинка, но понякога връзките им са, меко казано, досадни. Сещате ли се за свои приятели, които да отговарят на подобно описане? Ето пет двойки, с които всички сме се сблъсквали:

Токсичните

Да следиш връзката им отстрани е по-шокиращо и заплетено от епизод номер 3 751 на “Дързост и красота”. Тя му кръшка, той я соли пред приятелите си… Късат, събират се и почват пак отначало, като междувременно пускат слухове по адрес на другия. Тези двойки ни карат да се чудим дали не е по-добре да си останем сингъл?

Винаги двама, винаги



Те сякаш са обсебени от половинката си. Постоянно са заедно, а когато им се наложи да се разделят си пишат влюбени съобщения. Ако все пак ги убедиш да излязат в компания, прекарват цялата вечер усамотени в ъгъла един върху – пардон, до друг.



Скандалджиите



На кой му трябва абонамент за Netflix, когато можеш да излезеш с тези двамата? Тези двойки не се колебаят да се карат пред приятелите си, независимо колко неловко е това за всички останали. Всъщност драмата сякаш ги захранва. Затова следващият път, когато започнат да спорят, не се чуди защо са още заедно, а просто отвори пакет пуканки.



Двойката на средна възраст



Макар да са само на двайсет и нещо, този тип двойки се държат като съпрузи, женени от десетилетия. Разговорите с тях се въртят около деца и семейство, а представата им за парти е посещение в IKEA. По адрес на хората без сериозна връзка пък демонстрират снизходителен укор, в сравнение с който дори родителите ни изглеждат като либерални хипита.



#relationshipgoals



Този тип двойки се стремят да станат новите Ким и Kaнйe – или поне така изглежда от социалните им медии. Сторита, Instagram постове и Facebook статуси, те публикуват кадри от връзката си непрекъснато. И понеже са двама, ни се налага да виждаме снимки от излизанията им по два пъти, дори когато просто ходят до супермаркета. Ъм, unfollow!