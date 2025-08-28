Досегашният директор на благоевградското III ОУ М. Спасов предаде щафетата на новия – В. Чолаков, заедно подписаха приемно-предавателния протокол

Досегашният директор на благоевградското III ОУ Михаил Спасов предаде щафетата на новия – Васил Чолаков. Вчера малко преди обяд репортер на „Струма“ стана свидетел как двамата заедно, седнали един до друг в директорския кабинет, подписаха приемно-предавателния протокол. В него е описана цялостната документация за дейността на институцията от досегашния изпълняващ длъжността „директор“, като се започне от книгата за решенията на педагогическия съвет, издадените заповеди, протоколи за проведени изпити, отчети, годишни планове… и се стигне до знамето на училището, печатите, правилниците за дейността, вътрешния трудов ред, учебните планове, нотариален акт на институцията и прилежащите терени…

В. Чолаков и М. Спасов в директорския кабинет малко след като подписаха приемно-предавателния протокол



Преди това в понеделник /25.08./ новият и старият директор заедно са отишли в РУО и са влезли в кабинета на началника Ивайло Златанов.

„Началникът коментира, че за разлика от други училища ние сме пример за приемственост и добри взаимоотношения“, констатира В. Чолаков, който преди да спечели конкурса за ръководния пост бе заместник-директор по административно-стопанската дейност.

„Показателни за нашите взаимоотношения е една снимка. На нея е запечатано всичко“, заключи М. Спасов и показа фотографията, която е в рамка и е поставена на бюрото на директора. На нея е „запечатано“ как досешаният ръководител на III ОУ и новият си стискат ръцете при предаването на папка с документи.

А как ще бъде изпратен М. Спасов от колектива предстои да разберем. Самият той работи в III ОУ от 33 години, а от 1995 г. застава начело на институцията.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





