ДОСТОЕН ПРИМЕР! 13 000 лв. дариха покровничани за Богоявленския кръст, влагат ги в двата храма в селото

С щедростта на местните хора от 2018 г. досега и набрани 76 000 лв. е възстановена изцяло църквата „Св. Георги“, „Св. Панталеймон“ е с нов полилей и ограда, тази година е ред на камбанарията и ново кръщелно

13 000 лв. дариха тази година покровничани за Богоявленския кръст. Той бе спасен на Йордановден за трета година от Лъчезар Христов и завчера, на 40-ия ден, бе предаден тържествено на отец Тодор Царев. Връщането на светинята по традиция стана в дома на мъжа, който я извади от река Четирка. Семейството на 31-годишния Лъчезар и всички, които на 6 януари нагазиха в студените води да търсят Йордановския кръст, присъстваха на церемонията. Набраните дарения при обиколките на къщите в селото ще се вложат в двата храма в Покровник – „Св Панталеймон“ в центъра и „Св. Георги“.

Връщането на Богоявленския кръст на отец Тодор Царев Лъчезар Христов вади светинята от река Четирка след водосвета на Йордановден

В последните 10-ина години нито лев от набраните средства не остава в джоба на мъжа, извадил кръста от реката, подчерта кметът на селото Недко Ангелов. Нещо повече, през 2021 година Кристиян Иванов обещал да удвои набраната сума и към дарените 7100 лв. добавил още толкова.

„Благодарен съм на жителите на селото, от 2018 г. досега набраните дарения за Богоявленския кръст възлизат на 76 000 лв. Хората виждат, че всяка стотинка се влага в двата храма, че има отчетност на похарчените пари, и всяка година са по-щедри от предишната“, не крие вълнението си селският управник и за сравнение сочи, че през 2018 г. с Йордановския кръст са набрани 3000 лв., с които същата година е купен полилей за „Св. Панталеймон“ и е направена оградата на храма. Благодарение на тези и на допълнителни дарения от местните хора е възстановена изцяло църквата „Св. Георги“, която била в окаяно състояние.

За тази година плановете на настоятелството са да се обнови камбанарията на „Св. Панталеймон“, да се направи кръщелно, а до Гергьовден да се обновят иконостасът и подът в „Св. Георги“, както и да се оформят пътеките в двора.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА