Деца и възрастни прескачат оградата, да играят на заключената спортна площадка на НХГ – Благоевград

Казус, изразяващ се от една страна във вандализъм, а от друга – с желание за спортуване, стана обект на коментари в социалните мрежи и сред благоевградчани. Става въпрос за многофункционалната спортна площадка на Националната хуманитарна гимназия. Съоръжението с акрилна настилка, гумена подложка и разчертани игрища за 4 вида спорт – футбол, волейбол, хандбал и баскетбол, е изградено с отпуснати от МОН 200 хил. лв. по национална програма и 30 хил. лв. дофинансиране, като официалното откриване бе в началото на октомври 2024 г. Така вместо напукания и компрометиран асфалт за 667-те ученици, разпределени в 25 паралелки, са осигурени модерни условия за спорт, а това до голяма степен мотивира и тяхната физическа активност.

Именно за да бъдат опазени, с края на учебната година площадките с прилежащия към тях фитнес на открито са заключени. Това обаче не пречи на деца и възрастни да се прехвърлят през оградата, въпреки че на няколко места са поставени табели, указващи, че достъпът е ограничен. Изобретателността на някой хора стига дотам, че в желанието си да влязат са откъртили метални пръчки от вратата, заключена с катинар, и се провират през тръбата с природен газ, макар и на мястото да е поставено изрично предупреждение: „Внимание, природен газ. Не стъпвай на тръбата!“. И иначе след многобройните набези площадките придобиват вид на сметище. Осеяни са с фасове, празни бутилки и всевъзможни опаковки, които от персонала на НХГ почистват. За капак настилката е надупчена от бутонки за футбол…

Директорът Светлана Солачка сигнализира институциите в началото на месец юли. Свързва се с полицията и Общинския инспекторат с молба да се осигури по-засилено присъствие, а не от училището да се превръщат в пъдари. След настояванията патрул на инспектората идва веднъж на място и прави забележка на прикачващите се през оградата, след което служителите си тръгват, а игрищата отново се изпълват с хора. А иначе във връзка с предприетите действия, или по-скоро липсата на такива, би следвало да се отбележи, че в района на НХГ има разположение две камери на общината. Те са с много висока резолюция и при желание от Общинския инспекторат много лесно биха могли да установят самоличността на нарушителите.

За проблема с опазването на площадките и вандалските прояви директорът информира и членовете на Обществения съвет на проведено заседание завчера. Тогава Св. Солачка сподели как часовете по физическо възпитание и спорт са се провеждали на асфалтовата площадка, осеяна с пукнати и бабуни, а това е водело до чести контузии и наранявания. Обяснява и как от училищата е изискана справка за прилежащите им територии – дворове и площадки. В случая дворът на НХГ е градинката пред сградата и достъпът е свободен. Съоръжението обаче е заключено, защото не е част от двора, а е площадка. А за културата и поведението на катерещите се свидетелства и фактът, че през заключената врата се прехвърлят не само деца и подрастващи, но и възрастни хора на по 40-50 години… Наред с въпроса какъв пример дават възрастните с подобно държание, възниква и друг, още по-съществен: Кой ще носи отговорност, ако се някой падне при прехвърлянето си през оградата, вратата или се случи инцидент с тръбата с газ?!

На фона на това има упреци и коментари, че след като училището е общинско, то достъпът трябва да е своден. Другата гледна точка обаче е, че в площадките са инвестирани не малко средства и тя трябва да бъдат опазени именно, за да има къде да спортуват учениците. Така малко сред заседанието на Обществения съвет репортер на „Струма“ стана свидетел как на открития фитнес се бяха събрали група младежи и няколко татковци с деца. След направена забележка хората обясниха, че просто са искали да спортуват, но нямало къде, освен тук и се прехвърлиха на улицата през оградата.

А от реакцията на институциите се оформят две възможни решения – или от училището да си наемат и осигурят денонощна охрана, или да отключат площадките и хората да си спортуват и трошат на воля.

„По тази логика излиза, че трябва да отключим и училището и всеки да влиза и излиза, когато си поиска. Хората да ползват свободно и физкултурния салон, кабинетите…”, коментира Св. Солачка, търсеща решение на проблема. Че площадките са за учениците на НХГ, а хората могат да ползват пейките на двора, където има достатъчно пространство за игри, е мнението и на Обществения съвет. Ангажирайки се с казуса, председателят Павел Чорбаджийски изрази готовност да се оформи становище и да иска среща с кмета Методи Байкушев.

Подобен проблем има и в Благоевградската професионална гимназия, както и в много други училища. Конкретно в БПГ са изградени нови площадки за волейбол, баскетбол и футбол на стойност 260 000 лв., от които 200 хил от МОН и 60 хил. лв. дофинансиране. Още преди да бъдат пуснати в експлоатация игрищата са със срязана мрежа на няколко места, а по настилката и в самия район има множество боклуци.

Видът, в който са спортните площадки на НХГ след многобройните набези Откъртената метална пръчка и дупката, през която „посетителите“ се провират по тръбата с газ Моменти от прехвърлянето през оградата на деца и възрастни Заседанието на Обществения съвет Боклуците при площадките на БПГ Директорът А. Драгоев показва дупките в оградата Табелката със забрана, която „не важи за Ивайла”

Обявата, която взриви недоволството на хората в района на НХГ

„Просто нямам думи. Намерението ни е да открием площадките с началото на новата учебна година. Но както сами виждате, мрежата вече е срязана на няколко места, въпреки че е закрепена с болтове. Теренът е осеян с боклуци, който нарочно казах на хигиенистите да не почистват. Просто не знам как ще опазим площадките“, призна директорът Антон Драгоев, който собственоръчно закърпва и закрепя скъсаната мрежа. Ръководителят на БПГ сподели и как често влиза в пререкания с родители, който сипели обвинения, че децата им са потърпевши, тъй като училището ограничавали достъпа до двора.

Подобно на НХГ, и в БПГ има двор. Той е асфалтова настилка и може да се ползва от всички. Незнайно защо обаче атаките са насочени към новите площадки. Така например впечатление направи, че на една от табелките към баскетболното игрище, гласяща „Влизането забранено! Спортните площадки са в ремонт“, някой е дописал с маркер: „Това не важи за Ивайла”.

За коментар потърсихме ресорния зам. кмет Боряна Шалявска. Тя припомни, че Община Благоевград кандидатства за финансиране на проекти за над 77 млн. лв. по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. В дейностите са заложени oбновяване и облагородяване на дворните пространства на общински училища в Благоевград и вътрешен ремонт на сградата на бившия Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО). С реализирането на проектното предложение ще бъдат създадени модерни пространства в училищните дворове, подходящи за учене, за спорт и отдих. Обектите, които са включени в проектното предложение, са Второ основно училище „Димитър Благоев“, Трето основно училище „Димитър Талев“, Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, Пето средно училище „Георги Измирлиев“, Средно училище „Иван Вазов“, Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“, Осмо средно училище „Арсени Костенцев“, Единадесето основно училище „Христо Ботев“, Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“, Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“/Природо-математическа гимназия „Акад. С.П. Корольов“ и Национална хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“. Бюджетът за дейностите е 7 975 490.25 лв. С обновяването и облагородяването на училищата ще се регламентира и процедура как да се стопанисват площадките, дворовете и какъв да е достъпа. Що се касае до възникналите казуси в НХГ и БПГ, зам. кметът обясни, че не става въпрос за изолирани случаи.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА






