Доценти от университета в Щип и Военната академия в Скопие гостуваха на Филологическия факултет в ЮЗУ

Доц. д-р Ана Коцева и доц. д-р Сашка Йовановска от университета в Щип /Северна Македония/ гостуваха във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. В продължение на седмица двете преподавателки бяха на лекторат по програма за академична мобилност на CEEPUS и представиха своите постижения и умения пред студенти от специалностите „Английска филология”, „Приложна лингвистика”, „Английски език: превод и комуникации”, „Педагогика на обучението по български език и по английски език”, като преди да дойдат в Благоевград, участваха в международна конференция в Аликанте, където изнесоха доклади за проблеми, свъразни с превода и приложението на изкуствения интелект.

Доц. Костадинова / в средата/ с доц. Коцева /вдясно / и доц. Йовановска малко преди една от лекциите, която преподавателките от Северна Македония изнесоха пред студенти от Филологическия факултет

Любопитен е фактът, че преди 3 години доц. д-р Ана Коцева защити и придоби образователната и научна степен „доктор“ по английски език именно във Филологическия факултет на Югозападния факултет. Сега, развълнувана, тя отново прекрачи прага на ЮЗУ и се срещна със своя научен ръководител доц. д-р Дафина Костадинова, понастоящем заместник-декан на Филологическия факултет.

„Не само съм щастлива от срещата с доц. Коцева, но и се гордея с нея, с нейните професионални и академични постижения, в които и за момент не съм се съмнявала“, сподели доц. Костадинова по повод реализиралата се повече от успешно своя докторантка.

Двете с удоволствие представиха факултета и университета на доц. д-р Сашка Йовановска, която наред с университета в Щип преподава и във Военната академия в Скопие, а иначе за пръв път в е Благоевград. Гостите изразиха своето възхищение от кампуса, организацията, оборудването и нивото на знание на студентите, и не на последното място – от колегиалното отношение и безупречното сътрудничество между двата факултета.

По време на визитата си доц. Коцева и доц. Йовановска отправиха покана към колегите си от Филологическия факултет да изнесат лекции пред техните студенти, обсъдиха и нови съвместни академични изследвания и публикации.

