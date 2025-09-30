Доц. С. Крумов от Института по земеделие в Кюстендил: Обезлистените череши няма да дадат плод догодина, в тази ситуация дървото се опитва да се съхрани като вид, а не да заложи реколта

Започва изплащането на оставащите компенсации за измръзналите овошки, заяви зам. министър Ив. Капитанов

„Заради липсата на череши тази година много стопани сведоха растителната защита до минимум и на места се констатира сериозно нападение на цилиндроспориоза – болест, която води до обезлистване на черешата”, коментира доц. Симеон Крумов от отдел „Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения“ на Института по земеделие в Кюстендил.

По думите му тези растения, които са загубили листата си още преди листопада, най-вероятно няма да имат череши през следващата година, предаде agri.bg.

„Умните фермери напръскаха и си запазиха листата, защото през юни, юли и август се формират плодните пъпки и тогава се залага и добивът за догодина. Когато заради заразата са окапали листата, дървото се опитва да се запази като вид, пази листните пъпки“, допълни още доц. Крумов.

Според специалиста фермерите, чиито овощни насаждения с череши са пострадали от измръзванията през тази година, са имали шанс да се възползват от това събитие и да направят по-дълбока подмладяваща резитба, защото доста от черешовите насаждения са изпуснати във височина.

„След като няма плод една година, на следващата година черешата ще се пренатовари и плодовете ще издребнеят. Това можеше да се коригира с една резитба и така да се нормира добивът и да е по-обран откъм количество, но да е по-качествен, особено при сортовете, предназначени за прясна консумация“, допълни още доц. Симеон Крумов.

От Института по земеделие в Кюстендил са разработили и специална брошура с препоръчителни мерки за борба с късните пролетни мразове, които се случиха тази година, която включва както своевременни мерки след самото събитие, така и специалните грижи през цялата година.

По думите на доц. Симеон Крумов от мразовете през април освен черешите са пострадали и вишните, сливите и ябълките в региона на Кюстендил.

Същевременно от началото на тази седмица стартира поетапното изплащане на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии през тази пролет. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов по време на участието си в Празника на плодородието в Кюстендил.

Той информира, че вече са приключили допълнителните проверки на стопанствата с пострадали площи от череши, вишни и кайсии и резултатите от тях са изпратени своевременно към Държавен фонд „Земеделие“.

„Предстои Управителният съвет на фонда да вземе решение за осигуряване на необходимия допълнителен бюджет. След това поетапно ще започне изплащането на средствата към всички производители", посочи заместник-министър Капитанов. Той уточни, че е възможно при отделни случаи да се наложи допълнително изясняване.






