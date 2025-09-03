До две седмици сформират Национален борд по водите, който да се бори с водната криза

Парламентът прие решение във връзка с водната криза. Депутатите задължават МС в рамките на 2 седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза, както и за координиране на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Също така депутатите задължиха МРРБ да извърши почистване на всички водоизточници, резервоари и довеждащи водопроводи с цел да се гарантира достъпа до съществуващите източници на вода.

Освен това трябва да се извърши спешно проучване и сондиране на нови водоизточници. МЗ от своя страна трябва да изследва качеството на водата, решиха още законотворците. Също така кметовете трябва да включват в националната инвестиционна програма проекти за водоснабдяване.

Депутатите задължиха институциите да предприемат мерки и за незаконното ползване на вода. МРРБ трябва да договори допълнителни средства от Българската банка за развитие (ББР) за справяне е кризата.

Ековедомството трябва да осигури вода за поливни нужни. Всеки месец пред депутатите ще се докладва за изпълнението на набелязаните мерки.

„Спите ли добре и изчисти ли ви се съвестта, бяхте ли поне един ден без вода. Тази криза е предизвикана само и единствено от вашите действия и бездействия“, попита депутатът Татяна Султанова от ПП-ДБ управляващите в хода на дискусията.

Според нея правителството няма никакъв капацитет и ресурс да се справи с водната криза.

На БСП в повече им дошъл драматизма в изказването ѝ, както стана ясно. Станислав Анастасов от „ДПС – Ново начало“ обясни, че мерките, заложени в решението за спешни. „Запознайте се кое съоръжение за какво служи“, посъветва той опозицията.

ГЕРБ се обявиха за бързо вземане на решения. От АПС обвиниха ГЕРБ за водната криза.

Кирил Добрев от БСП е изумен от самочувствието на опозицията, която според него има досег с водата, когато се къпе или си пуска вода от чешмата.

Според него язовирите са за съхранение на вода, а не за риболов и пикник. По думите на депутата от социалистите язовирите са необходими, но те са дългосрочно решение.

Добрев обясни, че като войник е служил в Плевен, не е имало водна криза и се е къпал 2 пъти на ден.

Между него и Радостин Василев възникна спор около Корнелия Нинова, кой има бъдеще, кой минало и кой ревнува.

News.bg





