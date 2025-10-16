До дни пристигат у нас още два изтребителя F-16

Ще кажа категорично – да, ние си охраняваме въздушното пространство. Това заяви пред БНТ командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев по повод 16 октомври – Празник на авиацията и ВВС и отговорността да се пази небето над България.

По темата с охраната на въздушното пространство на страната той посочи, че макар страната ни да е започнала да получава изтребителите F-16, охраната продължава да се извършва със старите самолети МИГ-29.

„Защото преди много време аз казах, че няма как F-16 да дойде през 2025 година и да застъпи веднага в бойно дежурство. Като контрапункт на това, което казват други експерти, които твърдяха, че с пристигането си F-16 влиза в дежурство, а МИГ-29 излиза в пенсия. За тяхно съжаление МИГ-29 ще продължи да лети, защото няма друг изтребител“, коментира ген.-майор Русев.

По думите му в сегашната сложна обстановка в Европа не върви България да каже на съюзниците си, че извеждаме МИГ-29 и имаме нужда от помощ с дежуренето на въздушното пространство, защото „тук една група хора са решили, че МИГ-29 не им харесва“.

„Не бива да се политизира това, което се върши в българската армия“, допълва още командирът на българските ВВС.

Според него старите изтребители МИГ-29 са трудни за поддръжка, но се прави всичко възможно по въпроса с помощта на Полша, която също използва тези машини.

„МИГ-29 много ни помага, докато F-16 влезе в оперативна готовност“, допълни генерал-майор Николай Русев. Според него това няма как да стане през 2025 година.

„F-16 ще влезе в дежурство, когато изпълни две условия – имаме достатъчно самолети, имаме достатъчно пилоти. Към момента самолетите са 4. В близките дни очакваме да дойдат и петият, и шестият самолет. Със 6 самолета не може да се дежури, но на второ място нямаме достатъчно пилоти. Към момента в България 6 са обучени, като само двама от тях са обучени да водят групи“, обясни той.

По думите му по правилник всяка група трябва да има по един обучен водач, а това означава, че само двама души няма как да са достатъчни. По договор със САЩ се провежда обучение на общо 32 пилоти, като догодина за обучение ще заминат 7 пилоти. Схемата за обучение е конструирана изцяло от американска страна, като забавянията идват и от това, че местата са ограничени.

Като си дойдат обучени новите пилоти, може да се мисли за включването и на изтребители F-16 заедно с МИГ-29.

Срокът за въвеждане в бойно дежурство на F-16 не зависи изцяло от българската страна, като се изисква още доставката на снаражение на изтребителите. Затова и генерал-майор Николай Русев е скептичен за вкарването на новите самолети на въоръжение и догодина.

По думите му темата на деня в областта на отбраната е предпазването от атаки с дронове.

„Има фирми, включително и български, които продават системи за борба с дроновете, но това са системи, които се справят с комерсиални дронове. Сериозните дронове, които се използват засега, няма изработена система“, посочва той.

Ние можем да се браним от дронове по начина, по който го направиха в Полша, допълни той. ген.-майор Русев смята, че не бива да се вдигат изтребили за дронове, това винаги е опасно.

„Ние искаме да купим такава система, която да има максимална защита срещу дронове. Това не значи да има кинетично въздействие върху дрона, но тази система поне да има поне някакво електромагнитно въздействие или да блокира управлението на дрона. Като начало това ще бъде достатъчно“, допълва той.

На официалното честване на Празника на авиацията и ВВС и отговорността да се пази небето над България пред Паметника на летеца в София генерал-майор Николай Русев обясни, че към момента се изграждат укритията за F-16, като до края на годината ще бъдат готови.

До края се съхранява в олекотени хангари. Самолетите са на закрито и се обслужват на закрито. „Всички изисквания се спазват стриктно и по отношение на опазване на тайната не трябва да има никакви съмнения“, увери генерал-майор Русев.

Проектите за развитие на армията вървят с пълна сила, стана ясно още от думите му. До края на годината да се подпишат договорите за трикоординатните радари.