До края на септември в Петрич събират данни за домакинствата заради новия начин на начисляване на такса смет

Община Петрич започва събиране на декларации за новия модел на такса битови отпадъци, влизащ в сила от 2026 г. Във връзка с предстоящото въвеждане на изцяло нов модел за определяне на таксата за битови отпадъци, предвиден в последните изменения на Закона за местните данъци и такси, които ще влязат в сила от 1 януари 2026 г., община Петрич информира жителите за важни предстоящи действия и ангажименти.

Отпада досегашният начин за изчисляване на такса битови отпадъци въз основа на данъчната оценка или балансовата стойност на имотите. Законодателят е определил три нови начина за изчисляване на таксата: според индивидуално определено количество битови отпадъци (вкл. чрез торби с вместимост); според брой и вместимост на съдовете и честотата на извозване; според броя ползватели на услугата в имота.

В тази връзка община Петрич стартира кампания по събиране на декларации, които ще послужат за бъдещото изчисляване на ТБО. Необходимо е да се подадат данни относно броя на ползвателите в недвижимите имоти; спецификата на експлоатация за юридически лица (площ, брой места, персонал и др.); брой и вид съд за смет с вместимост.

Срокът за подаване на декларациите е от 07.08.2025 г. до 30.09.2025 г. При неподаване на декларация ще се използват налични данни от НБД „Население“, НАП, НОИ и др. регистри.

ИВАН ИВАНОВ





