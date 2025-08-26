До месец стартира санирането в Дупница, връщат на хората парите за обследването

„До края на септември, началото на октомври очакваме да започне строителството по блоковете в Дупница, одобрени за енергийна ефективност. За три от тях имаме издадени разрешителни за строеж. До края на септември ще имат и останалите”. Това коментира кметът на Дупница Първан Дангов на пресконференция днес.

Той подчерта, че се е получило забавяне и заяви, че администрацията е срещнала доста трудности с проектите, което е забавило процеса. Оказва се, че те не са съответствали на нормативната уредба за противопожарна безопасност. В тях са били заложени прекалено висок енергиен клас след ремонта, който обаче не съответства на материалите, които са предвидени, и др. Всичко това обаче е на финалната права.

Кметът съобщи и добрата вест, че обитателите на сградите може да очакват възстановяване на средствата, вложени в обследването.

„За 3 от сградите вече имаме одобрение и хората ще получат парите обратно. Ще се преборим това да се случи и за останалите“, оптимист е кметът. Сумата, която всяко семейство е извадило за обследване, варира между 600 и 800 лв.

Одобрените по програмата сгради в Дупница са 7, вече има избрани изпълнители.

За блок на улица „Николаевска“ 34 е избрана сапаревобанската „Дока строй“ с управител Ани Малинова и цената е 1 826 062 лв. без ДДС.

Регистрираната в Мездра „ЛКС“ с управител Мирослав Захариев е утвърдена за дейностите по бл. 35 в жк „Елица“ за сумата от 811 800 лв. За бл. 76 в жк „Бистрица“ е избрана дупнишката „Меридиан“ с оферта от 809 550 лв. без ДДС. Същата фирма ще работи и по бл. 2 в жк „Дупница“ в комбина с регистрираната в Яхиново с управител Евгения Динева „Тед Билд“. Обединението ДЗЗД Болива билд е предложило цена от 965 900 лв. без ДДС. бл. 40 в жк „Велчова завера“ е избрана фирма „Стреза“ Янко Шумков, а сумата е 669 000 лв. без ДДС.

За блок 9А на улица „Княз Борис I“ МОНИ-8 & БС ГРУП” 542 000 лв. Тук са самоковската ЕТ „Мони 8-Методи Георгиев – Манол Георгиев“ и дупнишката „БС Груп 2002“ на Анка Трайкова. И за бл. 2 в жк „Бистрица“ е избрана самоковската ЕТ „АС Строй – Янко Славчев“ за сумата от 1 516 500 лв. без ДДС.





