До дни кметът на Благоевград пуска калкулатор на такса смет на принципа замърсителят плаща

На обществено обсъждане за въвеждането на нова формула за изчисление на такса смет, което се проведе тази вечер в зала „22 септември“ в Благоевград, кметът Методи Байкушев обяви, че до няколко дни пуска калкулатор на такса смет на принципа замърсителят плаща.

Градоначалникът обяви, че администрацията му е създала онлайн калкулатор, с който всеки гражданин ще може сам да си изчисли дължимата такса и, че до няколко дни той ще бъде качен на сайта на общината.



Байкушев обясни начина на изчисление на таксата на база броя ползватели на имоти, за което „Струма“ писа, и отговори на множество въпроси на граждани.



Сред зададените въпроси бяха как ще се таксуват административните офиси и как ще се определя таксата на живущите в чужбина и по селата. Отправено бе питане и за контейнерите за разделно събрани отпадъци.

На обсъждането, продължило два часа, присъстваха граждани, служители на общинска администрация и общиснки съветници.