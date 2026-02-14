До часове – дъжд, студ, сняг и силен вятър

През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в неделя, когато има повишена вероятност за значителни количества на места в Южна България и източните райони. Вятърът ще е от юг, ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове.

Ще е сравнително топло, с минимални температури над нулата и максимални между 12° и 17°. По-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. В началото на новата седмица застудяването ще продължи. Ще остане предимно облачно с валежи.

В понеделник в много райони временно ще отслабнат и ще спрат, впоследствие отново ще се активизират. С понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони от страната.

Във вторник сняг ще вали в цялата страна, ще се образува и снежна покривка. Вятърът ще се ориентира от север и ще се усили. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход, във вторник – близки до нулата.

В сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и в много райони ще намалява до предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад и дневните температури ще се повишат.

В четвъртък и петък ще има и слънчеви часове, и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът отново ще стане с южна компонента и бързо ще се затопли.