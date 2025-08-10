Топ теми

До 11 август възстановяват повредените при катастрофи мантинели по АМ „Струма“

До 11 август за възстановяване на ограничителни системи, повредени при катастрофи по АМ „Струма“ на територията на област Кюстендил ще се променя организацията на движение в отделни участъци. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техниката. Трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.

На 10 и 11 август, между 8 ч. и 17 ч. ще се работи в отсечката между 42-и и 85-и км посока Кулата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



