До 3 часа безплатен престой на паркоместата за хора с увреждания в Благоевград

Община Благоевград и „Паркинги и гаражи“ ЕООД напомнят, че правото на ползване на паркоместата, предназначени за хора с трайни увреждания, се удостоверява единствено с валидна карта.

Картата трябва да съдържа трите имена, снимка на притежателя и международния символ за достъпност. Тя следва да отговаря на стандартизирания модел на Европейската общност и задължително се поставя от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, така че да бъде ясно видима отвън.

Ограничението за безплатен престой на тези паркоместа е до 3 часа дневно. След изтичането на този период се заплаща таксата, определена за съответната зона.

Срокът на валидност на талоните за безплатно паркиране за хора с трайни увреждания е 3 години, с цел улесняване на административните процедури и осигуряване на актуална информация.

В зоната за платено паркиране на територията на Благоевград са обособени 130 обозначени в синьо паркоместа за хора с трайни увреждания, като се предвижда техният брой да бъде увеличен.

Заявления за издаване на карта за безплатно паркиране могат да се подават в офиса на „Паркинги и гаражи“ на ул. „А. Костенцев“ №8, както и онлайн чрез електронната форма, посочена на сайта на дружеството.