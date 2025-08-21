До 36° в четвъртък

Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, в София – около 32°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 40 мин. и залязва в 20 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 39 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 10 мин. и залязва в 19 ч. и 40 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.





