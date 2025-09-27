До 5 октомври променят движението по АМ „Струма“ в Пернишко за отводняване и косене

Организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ на територията на областите Перник и Кюстендил от днес, 27 септември, до 5 октомври поетапно се променя. През следващите дни по магистралата ще се изпълняват дейности по подобряване на отводняването и премахване на крайпътна растителност, съобщават от АПИ. Между 7 ч. и 16 ч. ще се почистват облицовани окопи и шахти в участъка от АМ „Струма“ между 10-и и 37-и км двупосочно на територията на област Перник.

Временно ще се ограничава достъпът до двете аварийни ленти в отсечката от 10-и км до п.в. „Долна Диканя“ /при 37-и км/, в която ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.

От 29 септември /понеделник/ до 5 октомври /неделя/ през деня ще се извършва косене на тревни площи в участъка от 37-и до 56-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил. По време на работата по трасето поетапно ще се ограничава движението в аварийната и скоростната лента в двете платна. Трафикът ще преминава в свободната лента, в която не се работи.

През следващата седмица между 8 ч. и 17 ч. за възстановяване на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25-и до 27-и км между Кюстендил и Ябълково ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки. Трафикът ще се осъществява в активната..

