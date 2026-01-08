До 500 лв.глоба за непочистен сняг пред кооперациите в Кюстендил, до 50 000 за повторно нарушение на фирми и учреждения

След като мокър сняг валя днес в Кюстендил, кметът на града инж. О. Атанасов издаде заповед, според която общината ще налага глоби от 50 до 500 лева за непочистен сняг пред кооперациите и дворовете. При повторно нарушение санкцията ще се удвоява, но няма да надвишава 500 лева. Глобите за фирмите и учрежденията ще са от 100 до 10 000 лева, при повторно нарушение – от 700 до 50 000 лева, предаде БНР.

Живеещите граждани в жилищните блокове трябва да почистват от сняг и лед тротоарите и подходите към входовете на жилищните блокове. Еднолични собственици и юридически лица са задължени да премахват в районите си ледени висулки, както и да осигуряват свободен достъп на снегопочистващите машини. При почистване на тротоарите събраният сняг да не се изхвърля на уличното платно, а да се складира в края на тротоара.

Заповеди, отнасящи се до зимното почистване пред домовете, се издават всяка година, но масово не се изпълняват и глобените са малко.

Работник от общинското предприятие „Чистота“ коментира: „Така трябва. Не може ние да чистим пред всяка къща. Трябва да имаме 1500 човека“.

В заповедта има забрана за паркиране и престой на МПС на спирки и по улици с движение на обществен и градски транспорт.