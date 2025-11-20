До 500 лв. глоба и отнемане след 5 предупреждения правото на ползване заради обрасъл гроб предлагат в Симитли

Община Симитли ще отнема правото на гробоползване на близките на починалия, които не реагират на 5 уведомления на общината, че трябва да приведат гроба на покойника в приличен вид. Обраслите в бурени и храсти и без надгробни символи гробове ще се докладват от началника на отдел ГРАО, след което с нарочна заповед кметът на общината Апостол Апостолов ще прекратява правото на гробоползване, дори то да е предплатено за вечни времена.

Това предвижда качената за обществено обсъждане Наредба за гробищните паркове и изградените в тях обредни зали на територията на община Симитли.

Занапред общината ще извършва на всеки 6 месеца проверка на състоянието на гробищния парк в община Симитли и за всеки случай на неподдържане на гробно място ще се съставя протокол. Данните за гробното място и близките на покойника ще се вземат от гробищния регистър. След всеки издаден протокол близките на покойния ще бъдат уведомявани с писмо с обратна разписка, което ще се окача на определено място в административната сграда на общинската администрация.

В Симитли правото за гробоползване ще е за 15 г. или за вечни времена. Втората такса обаче ще бъде отказвана на тези, които не се грижат за гробовете на близките си.

В общината ще се допускат погребения на чужденци, както и на покойници, принадлежали приживе на някоя религиозна общност или етническа група, доколкото религиозните ритуали не нарушават установените с българското законодателство норми на поведение.

Забранява се погребването в общи гробове и предварително запазване на гробни места.

Налагат се и ограничения за посещението на гробищата – от 01.04. до 30.09. това може да става от 07:00 ч. до 19:00 ч., а за времето от 01.10. до 01.04. – от 08:00 ч. до 18:00 ч.

В гробищните паркове се забранява влизане на автомобили, превозващи покойници, търговия, приемане на поръчки за каменоделски услуги и поддръжка на гробни места от лица, извършващи каменоделска дейност, както и засаждане на високостеблени декоративни и плодни дървета.

Глобите за нарушение на новата наредба са от 50 до 500 лева.

ВАНЯ СИМЕОНОВА