ДПС- Благоевград излезе с декларация в подкрепа на Делян Пеевски „НЕ НА ОМРАЗАТА“

Областният съвет на ДПС – Благоевград разпространи официална декларация, с която категорично заявява подкрепата си към лидера на партията Делян Пеевски. В документа членовете на съвета, както и симпатизанти на ДПС в региона, подчертават, че застават зад „последователната позиция“ на Пеевски за защита правата на гражданите и за отстояване на мира и спокойствието в страната.



В декларацията се посочва, че ДПС – Благоевград не подкрепя „опитите за провокации, насаждане на омраза и разрушаване на диалога в българското общество“ от страна на „провалени псевдополитици“, чиито действия според тях са се проявявали през последните години.



От областната структура заявяват благодарност към Делян Пеевски за „недопускането българските граждани да бъдат разделяни и противопоставяни – българи, турци, помаци, милет, роми“. В позицията се подчертава, че всички са граждани на Република България и стоят зад принципите на равенството и единството.



В заключение ДПС – Благоевград категорично декларира готовност да защитава правовия ред в държавата „с всички демократични средства“, като документът завършва с призива: „НЕ НА ОМРАЗАТА!“