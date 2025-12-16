„ДПС – Ново начало“ на консултации при президента: Подкрепяме удължителния бюджет, животът на това НС приключи

Четвъртата политическа сила в парламента – „ДПС – Ново начало“ провежда консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев. На срещата партията бе представена от зам.-председателите на ПГ Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов, както и от депутатите Джем Яменов и Айсел Мустафова.

Винаги сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, а стабилно дългосрочно управление, така че да реализира важни за страната политики. Така че сте в дълбочината на процесите на обществото. Смятате ли да работите за продължаване на живота на това НС“, попита в началото Радев.

Йордан Цонев отвърна, че „ДПС – Ново начало“ е подкрепяла управлението, за да се разреши политическата криза от последните години. „Предстояха важни събития, сред които влизането в еврозоната, затова имахме нужда от стабилност. Подкрепяхме политиките и не сме участвали в изпълнителната власт с постове. Това беше наше решение, за да е ясно, че подкрепата ни е без изисквания. Не смятаме, че този парламент трябва да продължи работата си, той е приключил реалния си политически живот. Трябваше да се създаде редовен нормален бюджет, а не удължителен. При сегашната ситуация обаче ще подкрепим и него. Този парламент трябва да осигури промени в Изборния кодекс, които да дадат възможност на процеса да стане още по-прозрачен. Имаме предложения, които ще изложим. Продължаваме да настояваме за машинно гласуване. Трябва да се гласува и на хартия и да се преброява с преброителни машини„, заяви Цонев.

Преди „ДПС – Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС и референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в България и чужбина.

На първите консултации за деня представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

На вторите – от ПП-ДБ заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно, а най-важните задачи сега са внасяне на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинен вот и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Правителството ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на МС. Оставката идва след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията – пет от тях отхвърлени с мнозинство от депутатите, а шестият – неуспешен поради липса на кворум в пленарната зала, гласуван малко след обявената оставка. От ГЕРБ-СДС стояха зад правителството, в коалиция с „БСП-Обединена левица“ и ИТН и с подкрепата на „ДПС-Ново начало“.

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.