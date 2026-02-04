„ДПС-Ново начало” при президента: Служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата

Втори ден президентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии.

В 10 ч. на „Дондуков 2“ пристигнаха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” – зам.-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутата Атидже Алиева-Али, предава Нова.

„В следващите седмици трябва да бъдат взети много спешни решения, протестиращите поискаха максимално бърза промяна. България работи с удължен бюджет, трябва да се преодолее ценовия шок, да се мисли за спешни мерки за уязвимите хора, както и за доходите на гражданите. Последните промени в Конституцията са несъстоятелни във връзка със съставянето на служебен кабинет“, призова преди началото президентът.

На 4 февруари на консултации ще дойдат представители на още две формации – „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

Третата по големина политическа сила в Народното събрание – „Възраждане“ – предварително заяви отказа си да се яви на консултации. От там поясниха, че частично допустим за служебен премиер за нея е единствено Андрей Гюров. Партията призова за бързо определяне на дата за предсрочен вот.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер.

А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. „домова книга“, които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички – Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След консултациите с партиите ще стане ясно решението на държавния глава за това кой от тях ще получи възможност за съставяне на служебен кабинет.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.