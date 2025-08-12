Дратхарът Рич в главната роля на ловния излет с четиридесет отстреляни пъдпъдъка на дружинка в село Кочан

Почти навсякъде ловните дружинки в Благоевградска област откриха ловния сезон на пернати с надеждата ловната тръпка да премине в приятни изживявания.

За ловците от сдруженията по долините на реките Струма и Места основен ловен обект са гривякът и гургулицата, особено в районите, където преобладават житните култури и слънчогледовите посеви, пише slrb.bg.

На пъдпъдък обичайно разчитаха дружинките от по-високите ловни полета на Западните Родопи. За организацията и слуката разказаха членовете на ловната дружинка в село Кочан от община Сатовча, която е съставна на сдружението в Гоце Делчев.

„Петнайсетина ловци се събраха на сборния пункт рано сутринта в м. Полене. Отговорникът на лова Радослав Пазвантов поздрави ловците за първия ловен излет на пернат дивеч и наблегна на два основни момента – безопасното и отговорно боравене с ловното оръжие при прилагането на тактиката „ловно ветрило“ и стрелба само напред, плюс абсолютна забрана за пушене по време на целия излет с оглед пожароопасната обстановка – топло време и изсъхнали треви и храсти.

От тук насетне главната роля пое дратхарът Рич на Тодор Донев, който след изящна стойка, потрепваща опашка и команда „дай“ повдигаше като пуканки пъдпъдъците от укритията, за да попаднат на мерниците на ловците. Последващите коментари се свеждаха до „браво“ или „другият ще падне“.

Топлото време бързо принуди участващите в лова да приключат с около четиридесет отстреляни пъдпъдъка.

По отдавна наложена традиция излетът плавно премина с шеги и закачки в приятната атмосфера на ловната хижа в м. „Редовна нива“.





