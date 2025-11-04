Дрогирана зад волата предизвика катастрофа на „Струма“ край Перник

30-годишна жена е задържана за шофиране под въздействието на наркотични вещества.

На 03 ноември около 19:30 ч. на автомагистрала „Струма“, в района на Перник, е възникнало леко пътнотранспортно произшествие между два автомобила.

При извършена проверка на водачите с техническо средство е отчетен положителен резултат за амфетамин при 30-годишна жена от с. Дългоделци, общ. Якимово, управлявала лек автомобил „Пежо“.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА