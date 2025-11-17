Дрогирани шофьори по пътищата на Пиринско

От полицейски служители на РУ-Сандански, на 15.11.2025 г. в с. Левуново е задържан 39-годишен водач на товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“, за който е установено с техническо средство, че шофира след употреба на наркотично вещество, а в обитаваната от него къща в същото село са намерени гриндер и полиетиленово пликче, съдържащо около 3,80 грама сух канабис. За случаите е уведомена компетентната прокуратура и са образувани досъдебни производства.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 34-годишен мъж от гр. Сандански, след като около 12:43 часа на 14.11.2025 г. в района на разклона за с. Чучулигово, управляваният от него лек автомобил „Фолксваген Голф“ е спрян за проверка и с техническо средство е установено, че водачът шофира след употреба на наркотик. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК.

Около 23:10 часа на 14.11.2025 г. в с. Абланица, общ. Хаджидимово, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е спрян лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 60-годишен мъж от същото село. В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира с наличие на 1,74 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.