Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Кюстендилско

Вчера 41-годишен водач на л.а. „Мерцедес“ е нарушил правилата за движение и е причинил средна телесна повреда на 68-годишен пешеходец в с. Слокощица. Пострадалият е настанен в кюстендилската болница с фрактура на левия крак и пукната тазобедрена става. Направинят тест за употреба на алкохол на водача на лекия автомобил е отрицателен, тестът за употреба на наркотици е положителен.Взета му е кръв за анализ. Водачът е задържан с полицейска заповед, досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

