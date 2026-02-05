Дрогиран 18-годишен помете пешеходка в благоевградския кв. „Струмско“

Около 21:00 часа на 04.02.2026 г. на ул. „Яне Сандански“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Опел Корса“, управляван от 18-годишен младеж от града е блъснал 31-годишна благоевградчанка, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека. Жената е пострадала с травма на коляното. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за употреба на алкохол е отрицателна, а тази за употреба на наркотични вещества е отчела положителен резултат.