Дружинките от Крупник и Горна Брезница откриха заедно ловния сезон, опънаха и обща трапеза

На 4 октомври, по повод откриването на ловния сезон 2025/2026 г. за местен дребен и едър дивеч, ловците от 37-а ловно-рибарска дружина от село Крупник гостуваха на своите колеги от ловната дружинка в село Горна Брезница.

Събитието, което вече се е превърнало в утвърдена традиция, премина в дух на приятелство, взаимно уважение и споделена любов към лова и природата.

Денят завърши с обща трапеза на открито, където участниците обмениха ловни истории от минали сезони, споделиха опит и се насладиха на добро настроение, песни и смях.

В края на празничната среща ловците си пожелаха „Наслука“ през новия сезон, успешни излети и още много поводи за бъдещи общи събирания. На събитието присустваха много ловци от дружинките, както и кметът на село Крупник Александър Равначки и на село Горна Брезница Стоян Йоргов.

Традицията на гостуването между дружините от Крупник и Горна Брезница не само укрепва приятелските връзки между ловците, но и допринася за съхраняването на българските ловни традиции и духа на добруване и взаимопомощ.