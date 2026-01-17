Думите, с които ще разтопиш всеки мъж

Ромео, кръшкач, стеснителен, умен или не чак толкова… няма значение! Всеки мъж иска да чува ето тези неща от своята половинка. Само че едва ли някой ще ги чуе. Защо ли? Четете и ще разберете.

1. Извинявай, не бях права!

2. Не се притеснявай – ще се справя и с тримата! Имам черен пояс по карате!

3. Скъпи, сигурен ли си, че пи достатъчно?

4. Дали не говоря прекалено много?

5. Аз що не си гледам работата, а?!

6. Реших от днес вкъщи да ходя гола!

7. С приятелките ми сме ти подготвили изненада! Момичета, събличайте се!

8. Сестра ми иска да пренощува вкъщи. Нали не си против да спи помежду ни?

9. Мило, излизам за малко навън да сменя накладките на колата!

10. Какво да направя, за да изкупя вината си?

11. При наште ще отида сама, а ти иди на стриптийз!

12. Мисля, че си длъжен да уважиш приятелите си – иди и се напоркай с тях!

13. Толкова ме възбуждаш, когато си пиян!

14. Тази вечер имам нужда единствено от безсрамен, развратен, див, животински секс!

15. Слушай, печеля достатъчно! Няма нужда да работиш. По-добре се научи да играеш покер!aia.bg