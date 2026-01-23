Дупничанинът К. Милов донесе държавна титла на ЦСКА при класиците в Сливен

Двукратният европейски първенец Кирил Милов, който се състезава за ЦСКА, очаквано стана шампион на държавното лично първенство по класическа борба в Сливен. Дупничанинът се наложи в кат. до 97 кг, където постигна 4 победи. Първите три срещи спечели с технически туш без да даде точка.

К. Милов и С. Станкович (в средата) след награждаването



На финала победи младия талант Калоян Иванов от „Левски“ с 5:2. С бронзовите медали се окичиха Симеон Станкович от „Васил и Георги Илиеви“ (Кн) и Радостин Василев (ЦСКА). Сребро заслужи дупнишкият огнеборец Августин Спасов (63 кг). Състезателят на клуба от Кюстендил отстъпи без да се качва на тепиха в решителната схватка за златото с Николай Вичев от „Левски“. Вицешампионска титла на кюстендилци донесе и Константин Стас (72 кг), загубил финала срещу национала Димитър Георгиев от „Ботев“ (Вр) с 8:14.

ИВАН ДИМИТРОВ

