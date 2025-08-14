Дупничанин влиза в затвора, призна за оръжия, взривни вещества и боеприпаси

Районен съд – Дупница наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, по отношение наподсъдим, който се призна за виновен в държане на годни за употреба огнестрелни оръжия, взривни вещества и боеприпаси в голямо количество. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия, като определи първоначален „общ“ режим на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

Подсъдимият Г. Б. / на 39 г., от Община Дупница /се признава за виновен в това, че: В периода от 10.02.2025 г. до 11.02.2025 г. в с. Ч.., общ. Дупница – в управляван от него лек автомобил и в къща, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешение съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) е държал годни за употреба по предназначение: огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия и взривни вещества в голямо количество / 876 патрони, оръжия – две карабини, пистолет, гладкоцевна пушка, стара пушка и взривни вещества – 3 броя електродетонатори /– престъпление по чл. 339, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Съдът приспада от така определеното наказание „Лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимият е бил задържан за 24 часа по ЗМВР, с Постановление на прокуратурата за 72 часа по НПК и с взета постоянна мярка „Задържане под стража“ от Районен съд гр. Дупница, с Определение от 13.02.2025 г.Подсъдимият Г. Б. е съгласен и ще заплати по сметка на ОДМВР гр. Кюстендил направените по делото разноски, в общ размер на 2 211,84 лв. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съд Дупница потвърди взетата по отношение на Г. Б. мярка за неотклонение „Задържане под стража“.





