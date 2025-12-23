Дупничанин поема специализираната оперативна група за борба с прането на пари

Министерски съвет прие създаването на специализирана оперативна група за анализ и борба с прането на пари. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов след заседанието на кабинета.

Той съобщи, че това е резултат от дългомесечни усилия на много институции и по-конкретно в посока на това България да бъде извадена от сивия списък на Световната организация за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

И обясни, че във въпросната група влизат представители на много институции, които имат отношение към въпросната тематика. „Специализираната оперативна група ще бъде ситуирана в Главна дирекция „Национална полиция“ и ще се ръководи от бившия директор на ГДБОП – Явор Серафимов, който в момента е заместник-директор на националната полиция. Той има опит в това отношение и заедно с другите институции като НАП, Агенция „Митници“, ДАНС, прокуратурата и други институции, които имат отношение. Те ще фокусират в тази група целия анализ и всички сигнали, които получават за изпиране на пари, и ще има възможност за по-бързи действия“, каза министърът на вътрешните работи.

Явор Серафимов е роден на 27 май 1972 г. в град Дупница. През 1999 г. завършва право в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Същата година постъпва в МВР като разузнавач в направление „Икономика“ при ДНСБОП – МВР. В периода 2006 – 2013 г. последователно е разузнавач в сектор „Пране на пари“ и сектор „Изпиране на пари“ към ГДБОП. От 2013 до 2015 г. е началник на сектор „Противодействие на престъпления свързани с финансовата система“ в отдел „Противодействие на престъпления във финансово-кредитната система“ при ГДНП – МВР. Между 2015 г. и 2022 г. е началник на сектор „Изпиране на пари и измами с фондове на ЕС“ в отдел 04 „Корупция и изпиране на пари“ при ГДБОП – МВР. От март 2022 до 12 юни 2023 г. е заместник-директор на ГДБОП. От 12 юни 2023 г. е назначен за директор на ГДБОП. От 27 май 2025 г. е преназначен като заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

Награждаван е с „Почетен знак на МВР“ – III степен, „Почетен знак на МВР“ – II степен (2023).