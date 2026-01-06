Дупничанин с двоен триумф на слалома в Банско, брат и сестра Замфирови се качиха на ски вместо на сноуборд

Дупничанинът Марко Семерджиев триумфира в двата слалома в рамките на 24 часа от състезанията от календара на ФИС и родната федерация в Банско. 20-годишният национал, който носи екипа на „Пампорово“, отвя първия ден с 47 стотни съотборника си в тима на България Атанас Петров, финиширайки с общо време 1.21,75 мин. /40.77 и 40.98 сек./. Трети завърши северномакедонецът Мирко Лазарески, с изоставане от 61 стотни от победителя. Семерджиев отвори още по-голяма разлика от опонентите си във второто спускане на следващия ден. Безспорният хегемон през уикенда мина по трасето за 1.19,80 мин. /съответно 38.48 и 41.32 сек./. Сребърният медалист Константин Стоилов от „Витоша ски“ стигна до финала с 85 стотни закъснение, а Лазарески дублира третото си място с близо секунда по-бавно от първия.

М. Семерджиев продължава отличните си изяви от миналата година, когато направи фурор в гигантските слаломи на ФИС в босненския курорт Купрес с четири подиума за два дни, в които се качи три пъти на второто стъпало и веднъж на третото на почетната стълбичка, а още в първото спускане регистрира най-добрия си резултат през сезона 2.13,93 мин. в двата манша. „Преместих се да живея в Пампорово, за да мога да тренирам на сняг почти всеки дeн. Приеха ме топло, клубът ми предоставя отлични условия за подготовка и развитие. Любовта към спорта и моето семейство ме държат мотивиран на макс. Спомням си, когато бях на 7 години, че отидохме на почивка с моето семейство в Пампорово. Първоначално родителите ми ме попитаха дали искам да карам ски, но аз не исках, тъй като предпочитах да седя на топло пред камината. След това обаче видях баща ми да учи по-големия ми брат на ски, видях как се забавляват и реших и аз да пробвам. Качих се на ските и разбрах, че това е моят спорт. Най-ценният урок, който научих, е, че дисциплината и постоянството винаги дават резултат, както и че късметът обича подготвените“, върна лентата назад в спомените си талантливият алпиец от Дупница.

При жените единият слалом бе спечелен от Зорница Серафимова (Витоша ски), а другият от Артемис Папагеоргио (Гърция). Вниманието на публика и състезатели привлече участието на шампионите в сноуборда брат и сестра Замфирови, които отпаднаха при първата си поява на трасето, докато във второто спускане Тервел остана 22-ри, а Малена е пета от петте пресекли финалната линия.

Призьорите получиха купите си от президента на БФСки Цеко Минев, неговия заместник Георги Бобев и сърбина Милан Матич – технически делегат на ФИС за състезанието.

СТОЙЧО СТОИЦОВ