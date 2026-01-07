Дупничани се помолиха на Ивановден за здраве и благополучие през 2026 година

Множество дупничани посетиха двете най-големи църкви в града на Ивановден, където бяха отслужени празнични литургии. Дъждовната сряда не спря миряните, които още от сутринта се редяха, за да запалят свещички пред иконите на светеца в храмовете „Св. Георги Победоносец“ и „Покров на Пресвета Богодорица“, молейки се за здраве и благополучие на близките си през 2026 година.

Дупничани палеха свещички за здраве на Ивановден в катедралния храм „Св. Георги Победоносец“



Пред голяма икона на св. Йоан Кръстител в катедралния храм в центъра на Дупница вярващите оставяха дарове през целия ден. Немалко бяха и оставените пакети брашно, бутилки олио, кърпи и пари пред лика на св. Йоан Рилски, чийто празник се чества на 19 октомври, когато е празникът на Дупница. Местните жители обаче почетоха своя закрилник и в този ден, като пред иконата му също имаше опашка. Много именици бяха донесли сладки и бонбони и почерпиха за своя празник. Те се благославяха един друг и си пожелаваха догодина по това време отново да са тук и отново да отбележат именния си ден.

Пред иконата на св. Йоан Кръстител имаше дарове Вярващите поставяха пакети с брашно, бутилки с олио, кърпи и пари и пред лика на св. Йоан Рилски, който е закрилник на Дупница



В църквата „Покров на Пресвета Богородица“ също през целия ден имаше дупничани, които се молеха на светеца, палеха свещици пред иконата му и чакаха реда си, за да оставят своя дар.

Според различните статистики имен ден днес празнуват над 350 000 българи, които имат производни на Иван имена.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

