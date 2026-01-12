Дупничанка триумфира с приза „Отбор на годината“, за първи път тенисист е №1

Волейболните националки до 19 г. грабнаха приза „Отбор на годината“ в анкетата за излъчване на най-добрите млади спортисти на България. За световната титла на лъвиците допринесе и дупничанката Никол Окоро, която бе част от родната селекция на най-високия форум на планетата в Хърватия и Сърбия. Момичетата на Атанас Петров оглавиха подреждането с 1210 т., а техният наставник заслужи наградата за „Най-добър треньор“. За първи път в историята на допитването отличието за №1 в индивидуалното подреждане спечели тенисист. На върха застана Иван Иванов, който триумфира при юношите на два от турнирите от Големия шлем – „Уимбълдън” и US Open, стигна до полуфинал на „Ролан Гарос“, записа 12 поредни победи в Шлема и е първият българин, завършил годината на лидерската позиция в световната ранглиста и обявен за световен шампион. Най-добрата ни юношеска ракета събра 1089 т., изпреварвайки с 30 пункта разпределителя на вторите в света в мъжкия волейбол Симеон Николов. Топ 3 с 974 т. допълни асът в автомобилните спортове Никола Цолов, който стана вицешампион в генералното класиране при пилотите във Формула 3 и имаше основен принос за първата титла в историята при конструкторите на тима му „Кампос Рейсинг“, направи и успешен дебют във Формула 2, където ще кара в предстоящата надпревара на най-бързите пилоти. Първите трима не успяха да присъстват на награждаването, тъй като за тях сезонът вече е в ход. В златната десетка влязоха още тенисистът Александър Василев /814 т./, сноубордистката Малена Замфирова /729 т./, волейболистките Димана Иванова /шеста с 488 т./, Виктория Нинова /девета със 156 т./ и Калина Венева /десета със 139 т./, седма е миналогодишната победителка Валентина Георгиева /спортна гимнастика, 429 т./, а осми лекоатлетът Християн Касабов /162 т./.

