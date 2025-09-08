Дупнишката Мадона Сашка Васева: Няма растеж на тумора, Бог ще ми даде отново щастието да виждам красивите очи на дъщеря си!

Фолклегендата от Дупница Сашка Васева, която провежда лечение в Германия от близо 6 години, откровено открехна вратата за здравословното си състояние в тв ефир.

„Чувствам се щастлива, че съм жива и здрава! Всичко е много добре! Развиват се добре нещата. Няма на скенера никакъв растеж на тумора, тоест положението е овладяно на 100%! Ще бъда жива, жива съм, здрава съм!“, сподели певицата.

Тя проговори за последиците от тумора, а именно загубата на зрение:

„Това вече бяха последиците от това, което ми се случи… продължавам да се боря, но смятам, че ще се справя. Вярвам, че Бог ще ми даде отново щастието да виждам подробностите, да виждам красивите очи на дъщеря си! В момента зрението ми се подобрява, но все още виждам в мъгла, като на фотошоп виждам. Не мога да отразя как се е отразило времето на някого, не мога да го видя. Виждам ги хората красиви, каквито ги помня преди 10 години“, обясни прочутата дупничанка.





