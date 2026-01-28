Дупнишкият класик К. Милов и плувецът на „Вихрен“ П. Мицин извън топ 10 на най-добрите спортисти у нас за 2025 г.

Българската асоциация на спортните журналисти излъчи челната десетка за определяне на спортист №1 на България за 2025 г. В нея липсват европейският шампион по класическа борба Кирил Милов от Дупница и плувецът на „Вихрен“ Петър Мицин, който миналата година стана първенец на Стария континент на 400 метра свободен стил за мъже до 23 г. Влезлите в топ 10 бяха оповестени по азбучен ред. Там са Алберт Попов (ски алпийски дисциплини), Александър Везенков (баскетбол), Александър Николов (волейбол), Божидар Саръбоюков (лека атлетика), Иван Иванов (тенис), Карлос Насар (вдигане на тежести), Никола Цолов (автомобилизъм), Симеон Николов (волейбол), Стилияна Николова (художествена гимнастика) и бившият състезател по мотокрос на „Еър макс Рейсинг“ (Благоевград), Тервел Замфиров (сноуборд). Освен К. Милов и П. Мицин, непосредствено след тях в подреждането са Алекс Грозданов (волейбол), Рами Киуан (бокс), Малена Замфирова (сноуборд), Милена Тодорова (биатлон), Йоана Илиева (фехтовка), Григор Димитров (тенис), Радослав Янков (сноуборд), Радослав Росенов (бокс), Александър Василев (тенис), Юлияна Янева (борба), Магомед Рамазанов (свободна борба), Владимир Зографски (ски скок), Димана Иванова (волейбол), Мирослава Минчева (спортна стрелба), Габриела и Стефани Стоеви (бадминтон).



117 спортни журналисти се включиха в 68-ата анкета „Спортист на годината“ и след гласуването вече е ясно кои атлети и отбори се съревновават за най-престижната спортна награда в България. Отбор №1 за 2025 г. ще бъде определен между световните ни шампионки по волейбол за девойки до 19 г. и световните ни вицешампиони по волейбол за мъже. Награждаването е в края на най-знаковото спортно събитие за 2026 г. – Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. На става ясно и кой е №1 за 2025 г. в 42-ото издание на анкетата „Треньор на България“, организирана от вестник „Труд“. В нея участваха 25 медии. Ще бъдат връчена награда за спортист №1 с увреждания, както и специални призове в знак на уважение към заслужили български спортисти. Първата официална анкета е проведена през 1958 г. В допитването, организирано от в-к „Народен спорт“, печели баскетболистката Ваня Войнова. Рекордьор по награди е Стефка Костадинова – 4 пъти. Боян Радев и Станка Златева са избирани за №1 по 3 пъти. 8 големи български спортисти са триумфирали по 2 пъти – Продан Гарджев, Петър Киров, Христо Марков, Серафим Тодоров, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Григор Димитров и Александър Везенков.

ИВАН ДИМИТРОВ