Дупнишки майстор триумфира на международния „Шахфест Симитли“

Майсторът на спорта Методи Стойнев от Дупница спечели международния „Шахфест Симитли“. Бившият лидер на политическа партия „Атака“ в Града на барикадите събра 8 точки в 9 кръга по швейцарска система и заслужи 220 лева от наградния фонд. Втори се нареди бронзовият медалист от държавното отборно първенство по класически шахмат за 1998 г. с тима на „Фармация“ (Дуп) Петър Савов (7,5 т., 180 лв.), а голямата тройка допълни състезателят на „Виктори Благоевград“ Адриан Митушев (7 т., 150 лв.).

М. Стойнев получава наградата си от градоначалника Ап. Апостолов П. Савов побеждава с белите фигури в 6-ия кръг най-добрия разложки състезател в момента Р. Гачев Адриан Митушев



Наградите на призьорите връчи кметът на домакините Апостол Апостолов, който бе и патрон на турнира. В ежегодната проява се включиха 76 шахматисти от България, Украйна, Северна Македония и Русия.

ИВАН ДИМИТРОВ





