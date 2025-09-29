Топ теми

Дупнишки полицаи помогнаха на семейство, предотвратиха инцидент на АМ „Струма“

Полицаи от РУ – Дупница предотвратиха възникване на инцидент на АМ „Струма“. По време на пътуване на семейство от София възникнал проблем с автомобила им. Младши инспекторите Тасев и Калайджийски им оказали безценна помощ и ограничили всяка възможност за възникване на друг инцидент на натоварената магистрала. Проявиха изключителен авторитет и внимание към възникналата ситуация, пише в писмо до полицейската дирекция семейство Вучкови. Семейството благодари с писмо до министъра на вътрешните работи, директора на ОДМВР и началника на РУ Дупница



