Духовници и вярващи: Шефът на БАБХ умря, защото посегна на стадото на Рилския манастир

Ненавременната кончина на д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, който на 2 ноември почина на 47 г., масово бе прието от духовници и миряни като Божие възмездие заради избитото стадо на Рилския манастир. Със заповед на Патарински преди седмица бяха евтанизирани 194 кози, овце и шилета, след като БАБХ обяви, че са открили в стадото случай на шарка по дребните преживни животни, проникнала тук вероятно с дарено животно по повод храмовия празник на манастира.

Сред първите, предупредил за очаквано възмездие, беше бившият игумен на Роженския манастир епископ Йоан Богослов. Той се разтревожил заради приятеля си отец Филип Бележков от гр. Банско, който се отдаде на животновъдството по време на пандемията от Ковид, когато посещенията в църквите, включително и към обслужваната от него „Св. Георги Победоносец“, рязко секнаха. Отец Бележков серизно се притеснил за своите животинки в началото на септември, когато БАБХ разпореди спешни превантивни мерки срещу дребната шарка в стадата на Велинград, който граничи с Благоевградска област. В няколко разговора епископът успокоил отеца, че Бог ще въздаде възмездие за избиването на невинните жертвените агнеци.

В Рилския манастир обаче това се случи преди възмездието и сериозно настрои хората спрямо БАБХ и в частност – към вече бившия изпълнителен директор.

„Нека да стане известно и на бъдещия директор на БАБХ – да спрат да избиват животните на хората, защото ще се пържат в Ада вечно и прошка за душите им няма да има! А починалия директор на БАБХ, който ликвидира хиляди овце и с тях – поминъка на хората, сега в отвъдното от директор дай Боже да го направят пастир на всички овце, включително и на нашите от Рилския манастир, които погуби. За сведение, дори и да се заразят овцете, те изграждат имунитет като при хората, преболедуват и после оздравяват. Има обаче бизнес интереси, като например да внасят месо отвън“, реагира йеромонах Павел, който е монах в Рилския манастир.

„Каквото посее, това и ще пожъне. Много хора решиха, че са недосегаеми. Нека това да им напомня, че Бог е жив и няма да има безнаказано зло“, коментира под поста му в социалните мрежи Генка Стоянова.

Д-р Св. Патарински Йеромонах Павел Оборите на Рилската света обител днес са зловещо празни /. Присъствали на срещата в Рила животновъдки са категорични – никой не им отговорил защо не ваксинират животните им срещу шарка Владиката Йоан Богослов Отец Филип Бележков

„Никой не е избягал от Божието възмездие, никой не може да се скрие от Него!!! От хората може, но от Бог не! Аз мисля, че най-вече му забра душата /б.р. на Св. Патарински/, защото посегна на Света обител. Та там са нетленните мощи на закрилника на България!“, реагира и Svetli Hristova.

„Като православен християнин, вярващ с душата и сърцето си, не мога да замълча пред такава неправда. Животните са Божии създания, поверени на човека с любов и отговорност, а не за безжалостно унищожение. Бог вижда всичко – и сълзите на стопаните, и делата на онези, които от алчност или бездушие причиняват страдание. „Милост искам, а не жертва“ (Мат. 9:13). Нека има покаяние и просветление, защото без милост няма благословение! Господ да утеши страдащите и да вразуми заблудените. Господи, помилуй и помилвай всяко живо създание!“, написа Стефан Драганов.

Във връзка със смъртта на Патарински мнозина напомнят и че най-обичаният български светец Ив. Рилски, който закриля България от Рилския манастир, в житието си също е имал доста случаи, в които е наказвал строго лошите. Още повече че до 25-годишната си възраст самият той е бил пастир. Припомня се случай след Първата световна война, когато офицер атеист отишъл в Рилския манастир и обругал светините. Пред молещите се християни дори вдигнал крак и ритнал светите мощи. Скастрил и монаха докога църквата ще заблуждава народа. После се качил на файтона и потеглил към с. Рила. Св. Иван не закъснял да го накаже. На един завой файтонът полетял към пропастта. Долу конят изпръхтял и се изправил невредим. Здрав бил и ординарецът. Само офицерът лежал неподвижен – кракът, ритнал мощите на светеца, бил счупен.

В района около Рилския манастир има много животновъди, включително и обекти с над 700 животни. Опасността за тях тепърва предстои. Това стана ясно на среща преди дни на 20 животновъди от Рила, Сапарева баня и целия регион с представители на БАБХ и ресорното министерство. Според присъствала на срещата животновъдка представителите на държавните институции категорично отказали да отговарят на въпросите за ваксините, които преди 2 месеца държавата поръча – по 250 000 бр. от Турция и Йордания. Ден по-късно стана ясно защо въпросът е бил заобикалян – на нарочна пресконференция в МЗХ министър Георги Тахов обяви, че няма да се извършва ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни в страната – такава била общата политика на ЕС.

„В Европа подобна мярка не е прилагана от 23 години, въпреки случаи на заболяването в Испания, Гърция и Румъния. Същевременно ваксинацията ще доведе до големи загуби, особено за млекопреработвателите, които изнасят млечни продукти“, обясни Тахов. Според него пикът на заболяването вече е преминал, заболеваемостта намалява и огнищата се ограничават успешно в рамките на определените зони около тях в резултат от предприетите мерки.

От началото на годината до момента са били установени около 187 огнища на болестта в осем области на страната, а засегнатите животни са 23 000. Ликвидирани са всички огнища извън най-засегнатата област – Пловдив, в която към момента са обеззаразени над 120 огнища с около 17 хил. животни.

ВАНЯ СИМЕОНОВА