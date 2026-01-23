„Духът на маскарадните игри“ прожектираха в Перник

Прожекция на документалния филм „Духът на маскарадните игри“ (България/Италия, 2025 се състоя в двореца на културата в Перник). Лентата предизвика силен интерес и емоционален отклик сред зрителите със своя въздействащ визуален разказ и автентичен поглед към маскарадните традиции. Сценарист и режисьор на филма е Роси Лазарова – Сбаралиа, оператор и постпродукция – Рафаеле Педале, а музиката е дело на Ивайло Маджаров. Творческият екип успява да съчетае документална прецизност с художествена чувствителност, която подчертава дълбочината на темата.



Филмът е създаден по националната програма „Неразказаните истории на българите“ на Министерството на науката и образованието на Република България. В центъра на визуалния разказ са две събития – фестивалът „Сурва“ и Европейският карнавал на зооморфните маски в Изерния, представени като ключови елементи от общата европейска културна идентичност.

„Духът на маскарадните игри“ вече има и международно признание – филмът спечели наградата на публиката на VI Международен фестивал на етнографското кино „ОКО“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА