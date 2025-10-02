ДФЗ победи фермерката от Кочериново Ю. Коюнджийска – прекрати договора й за финансиране по „Биологично земеделие“, реже 40% от получените за 3 г. суми

Известният животновъд в Кочериново, председател на Националната асоциация на животновъдите и земеделците „Струма 2012”, председател на консултативния съвет по животновъдство в Кюстендил и заместник-председател на асоциацията „Обединени български животновъди“ Юлия Коюнджийска загуби окончателно делото, което водеше срещу ДФЗ заради спряно финансиране и наложена й финансова санкция от 4969,95 лв. Състав на ВАС, председателстван от Йордан Константинов, потвърди решението на Административен съд – Благоевград, който отхвърли иска на фирмата на Коюнджийска „Люби и дъщери“ ЕООД против акт за прекратяване на ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2023 и за установяване на публично държавно вземане, издаден през март 2024 от зам. изпълнителния директор на фонда.

Фирмата е одобрена за участие по мярка 11 през кампания 2020 г., когато поема ангажимент в продължение на 5 г. да отглежда овце. За 3 поредни кампании – 2020 г., 2021 и 2022 г., тя подава заявление за плащане и си получава парите, но през 2023 г. не го прави. По тази причина ДФЗ й пише акт, равняващ се на 40% от получената за 3-те години сума от 12 424,88 лв.

Любопитно е, че през октомври 2023 г. фондът уведомява Коюнджийска за откриване на административно производство по прекратяване на ангажимента и й дава възможност да предостави допълнителна информация, но животновъдката нито подава възражение, нито представя доказателства.

В съдебна зала фермерката защитава тезата, че не е подала заявление за подпомагане за кампания 2023 г. по обективни причини и настъпили форсмажорни обстоятелства – част от пасищата й били присъединени към НП „Рила“, а някои от овцете й се изгубили. Според договора с ДФЗ обаче няма нормативно изискване одобрените и заявените площи да бъдат едни и същи през всичките 5 г., а е достатъчно дружеството да стопанисва най-малко 0.5 ха пасищна площ и да отглежда поне 1 животно от заявен вид, за да получи подпомагане. Коюнджийска обаче е стопанисвала площи много над минималното количество и животните й са били доста повече от едно, поради което не е имало пречка нито за отпускане на помощта, нито за заявяването й, подчертават магистратите.

Юлия Коюнджийска работи в сферата на животновъдството повече от три десетилетия. Има две семейни ферми в град Кочериново – овцеферма с 520 овце и кравеферма с 98 говеда и над 80 коне. Първата от тях е създадена през далечната 1992 г.

ВАНЯ СИМЕОНОВА